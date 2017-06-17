Команда Ковалёва опровергла получение боксером гражданства США

Команда российского боксёра Сергея Ковалёва опровергла появившуюся информацию о том, что спортсмен получает гражданство США.

Известный комментатор Владимир Гендлин заявил, что сообщения о получении Ковалёвым американского паспорта - полная ерунда и обыкновенный фейк. "Не думаю, что такие слухи пускают, чтобы американцы больше полюбили Сергея. По своему опыту очень хорошо знаю, что в США болельщики проникаются симпатией не просто по отношению к своим боксёрам, а к тем, которые создают зрелище", - цитирует RT Гендлина. Комментатор отметил, что рядовому американскому зрителю безразлично, выходит человек со звёздно-полосатым, китайским или российским флагом. Гендлин напомнил, что США — страна мигрантов.

В Ковалёву в США относятся очень хорошо.

"Аргументы недели" писали, что сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса. Ковалев и Уорд будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.