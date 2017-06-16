Лучший футболист за всю историю национальной сборной Португалии и троекратный обладатель титула «Золотой мяч» Криштиану Роналду сообщил президенту ФК «Реал» Флолорентино Пересу о своем решении покинуть клуб.

О решении «Ронни» покинуть «Реал», за который он играл нападающим с 2009 года, стало известно 16 июня. Португальский футболист поступил так после скандала вокруг него в связи с уходом от налогов, пишут «Известия».

По версии следствия, Роналду недоплатил налогов на сумму 14,7 млн евро. Сделал он это, как считают правоохранители, в период с 2011 по 2014 годы. Футболист якобы создал три фиктивные фирмы, посредством которых вывел в оффшоры не менее 150 млн евро, которые он заработал на рекламе.

Криштиану грозит штраф в 28 млн евро и реальный тюремный срок лет на семь. Представители Роналду, как и сам он, отвергают все обвинения, а клуб «Реал» выступает в поддержку своего игрока и уверен в его полной невиновности.