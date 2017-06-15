В "Зените" смена главного тренера – обычное явление: за последние 15 лет у руля нашей команды находились пять зарубежных и три российских специалиста. Но ничего удивительного здесь нет: такая ситуация теперь во всех, за небольшим исключением, отечественных и иностранных клубах.

В Петербурге на Потемкинской улице, возле "Ленинград Центра", где проводилась презентация, уже собирались те любители футбола, которым выпало счастье первым увидеть нового главного тренера "Зенит". Напомним, из общей базы болельщиков, на протяжении 10 лет приобретавших абонементы на домашние матчи петербургской команды, случайным образом были выбраны 350 человек.

И вот на сцену вышли губернатор Георгий Полтавченко, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, председателя правления футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и главный тренер Роберто Манчини.

В приветственной речи губернатор, как он сказал, болельщик со стажем, вспомнил события почти тридцатилетней давности. А именно – состоявшийся 22 июня 1988 года полуфинал чемпионата Европы, когда сборная СССР победила мощную итальянскую команду, в составе которой блистал форвард Манчини. При этом заметил, что два мяча в ворота "Скуадры Адзурры"» влетели тогда, когда Роберто уже отсутствовал на поле.

Наставник не смог скрыть своего восхищения футбольной эрудицией градоначальника. А один из сидящих на верхотуре журналистов высказал предположение, что об этом факте Георгию Сергеевичу напомнил один из его помощников, еще не так давно регулярно появлявшийся в ложе прессы "Петровского".

Другие руководящие работники в своих выступлениях акцентировали внимание на том вкладе, который итальянские специалисты внесли в развитие нашего города. Александр Дюков вспомнил и Лучано Спаллетти, под началом которого зенитовцы два раза подряд выигрывали золотые медали. Когда прозвучала фамилия коллеги, Роберто зааплодировал.

Вообще, новый тренер вчера был вежлив, корректен и доброжелателен. «Я знал, что «тиффози» «Зенита» очень активны, но не знал, что настолько», - с улыбкой сказал он. обращаясь к болельщикам.

Можно сказать, что возвращается эпоха Андре Виллаш- Боаша Португалец тоже не любил действовать первым номером в «Зените» То же отношение к делу и у Манчини: зенитовцам нужно готовиться к интенсивной работе над физической подготовкой и многочасовым занятиям в тренажерном зале.

В недавнем интервью "СЭ" новый руководитель "Зенита" Сергей Фурсенко пообещал, что летняя трансферная кампания петербуржцев будет агрессивной. Эти слова полностью подтверждаются назначением Манчини.

У Манчини непростой характер. Возможны конфликты с футболистами. Правда, учитывая всемирную известность итальянского специалиста, вряд ли кто-то из нынешнего состава "Зенита" решится с ним спорить или ругаться. Ведь этого Манчини не любит больше всего.

При общении с журналистами наставник подчеркнул, что уже следующей осенью «Зенит» должен, выиграв чемпионат страны, вернуться в Лигу чемпионов.



(Пр материалам sov.sport.ru, Gazeta.ru, eg.ru)