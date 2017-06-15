Российская Госдума призвала не проводить соревнований на Украине

После беспрецедентного решения украинских властей запретить въезд в страну российскому боксеру Георгию Кушиташвили перед соревнованиями, в Госдуме РФ предложили устранить возможность подобных инцидентов.

Украинсской стороне нельзя верить и тем более, нельзя доверять ей проведение международных соревнований. Так считает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, сообщает РИА Новости.

Предупредить инциденты, подобные тому, что произошел 14 июня с российским боксером, можно, если вовсе отказаться от проведений соревнований на Украине.

Напомним, боксер Георгий Кушиташвили должен был участвовать в соревнованиях в Харькове и его кандидатура была с украинской стороной заранее согласована. Боксера выдворили из страны за день до соревнований и спортсмену, который претендовал на золотую медаль, пришлось срочно искать замену.