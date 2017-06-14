Международная федерация футбола (FIFA, ФИФА) назвала новые надежды футбольной сборной России - российских молодых талантливых футболистов.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук и защитник «Спартака» Георгий Джикия - новые надежды российской сборной по футболу, - сообщается на официальном сайте ФИФА.

Александр Головин провёл свой дебютный матч в составе национальной команды России в 2015 году, а в основной состав его ввёл бывший наставник сборной Леонид Слуцкий в 2016 году. На счету полузащитника ЦСКА 12 матчей и два забитых мяча за сборную.

Миранчук стал активно вызываться в сборную при нынешнем наставнике команды — Станиславе Черчесове, в общей сложности принял участие в девяти матчах команды и записал на свой счёт два гола, - напоминает RT.

На счету чемпиона России в сезоне-2016/17 в составе «Спартака» Джикии один товарищеский матч за сборную — против команды Румынии в июне.

Напомним, тренировку сборной России по футболу в Москве в преддверии Кубка конфедераций — 2017 посетили около четырёх тысяч болельщиков.

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. Россия сыграет в одной группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).