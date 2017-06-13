Боксер Сергей Ковалев в ближайшее время оформит гражданство США

Один из лучших боксеров России Сергей Ковалев в ближайшие дни получит гражданство США. Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF 17 июня проведет в Лас-Вегасе бой-реванш против американца Андре Уорда.

Как рассказал промоутер Андрей Шкаликов, Ковалев очень популярен в США, возможно, даже больше, чем Уорд. Ковалев живет в Америке, там уже купил дом, устроился и платит налоги в казну США. Английский язык боксер в совершенстве пока не выучил, - сообщает Газета.ру. Процедура оформления американского паспорта завершается.

"Но ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком", - отметил Андрей Шкаликов.