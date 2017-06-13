Участники реалити-проекта «11» сыграли против основы «Урала»

Футболисты «Урала» вышли из отпуска. Вчера команда провела медобследование, а уже сегодня собралась в Екатеринбурге и сразу же провела основным составом товарищеский матч. В поединке, который открыл подготовку клуба к сезону-2017/18, подопечным Александра Тарханова противостояла команда болельщиков!

Сегодня, 13 июня, состоялся гала-матч, в котором участники реалити-проекта «11» сыграли против футбольного клуба «Урал». В рамках этого проекта ФК «Урал» собрал и подготовил команду из своих болельщиков.

В день игры участники реалити-проекта «11» собрались в раздевалке футбольного манежа «Урал». Тренерский штаб команды болельщиков провёл предматчевую установку, после чего на поле прошла разминка.

Иван Мельник, главный тренер команды болельщиков, специалист селекционно-аналитического отдела ФК «Урал»:

- Мы с ребятами договорились, что к матчу подойдём очень ответственно, профессионально и постараемся получить удовольствие от игры. А результат убираем на второй план. Сегодня в стартовом составе появились 11 игроков и еще 10 вышлит на замену. Это лучшие из 113-ти участников, которых мы просматривали в отборочном туре. С ними мы провели 3 тренировки. Также помимо наших тренировок все ребята занимались самостоятельно.

В составе «Урала» на поле с первых минут вышли Арапов, Кулаков, Меркулов, Балажиц, Павленко, Подоксенов, Димитров, Глушков, Ломакин, Ильин, а также Ойеволе, заключивший с нашим клубом контракт незадолго до этой игры.

Основной состав «Урала» сразу обозначил свое преимущество и уже на второй минуте Никита Глушков забил свой первый в этой игре мяч. Болельщики откровенно волновались, и явно уступали профессионалам по всем показателям. В итоге уже после первого тайма счет был 6:0 в пользу «Урала».

Во второй половине встречи основная команда клуба позволила команде болельщиков вести себя более открыто и даже организовать опасный момент у своих ворот, но забить у болельщиков так и не получилось. Матч закончился с разгромным счётом 10:0. Дублем отметились сразу три футболиста «Урала»: Никита Глушков, Владимир Ильин и Александр Ломакин. Еще по одному мячу оформили Грегор Балажиц, Николай Димитров, Артем Юсупов, а один из мячей забил игрок, находящийся на просмотре.

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил в команде болельщиков лучшего игрока матча, им стал Максим Химичев, и вручил ему мяч с автографами футболистов, пообещав, что реалити-проект «11» ждет второй сезон.

Григорий Иванов, президент ФК «Урал»: Ясно, что это был разный уровень подготовки футболистов. Болельщики – молодцы, что они не только болеют на стадионе, но и сами играют. Есть ребята, которые играют на более-менее приличном любительском уровне. Но профессионалы есть профессионалы, и, конечно, «Урал» был сильнее. Это очень интересный проект, и я думаю, что у ребят-болельщиков это останется на всю жизнь в памяти: они сыграли против своей любимой команды, они же все болеют за «Урал».

Степан Огурцов, участник команды болельщиков: Это здорово, на самом деле! Как будто ты сам переместился в телевизор во время матча и на собственном опыте понял, что люди не зря свои деньги, свой хлеб получают. Потому что каждый может сказать: «Вот я бы быстрее выбежал или забил, в воротах всё бы «вытащил». А на деле – попробуй выйди: на десятой минуте матча ты уже «никакой», уже дышать тяжело. Это очень хороший опыт для болельщиков, просто чтобы понять дух футбола. Сам я болельщик со стажем, болею за «Урал» уже 10 лет.

После окончания матча команда болельщиков выглядела уставшей, но не унывающей: все участники проекта «11» отметили тёплую, дружескую атмосферу встречи. Профессиональные футболисты тоже признавались в том, что победа далась им не без труда.

Александр Ломакин, игрок ФК «Урал»: Видно, что команда болельщиков всё же любительская. Хорошо, что этот матч прошёл перед началом наших сборов: это шанс для нас подготовиться физически, потренироваться. Чувствуется, что у ребят есть футбольная школа, и они действительно могут играть. Но мы не поддавались, играли во всю силу. Я забил два гола. Во втором тайме болельщики уже устали. Но и мне в первый день после отпуска тяжеловато было с ними играть!

Алексей Лагунов, участник команды болельщиков: Очень хорошее мероприятие, прошло в приятной дружеской атмосфере. Единственное, конечно, результат нас немного огорчил: не смогли не то что выиграть, но и гола забить. Думаю, что нам просто не хватило времени подготовиться. Ребята приезжали из других городов области, даже из соседних областей, поэтому мы собирались редко, тренировались не так много. Не хватило сыгранности, может, физики... А так всё замечательно, придём на второй сезон! Будем брать реванш, подготовимся основательно, по крайней мере – забьём голы! Парочку-то точно.