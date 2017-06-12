Мамиашвили пообещал перенести турниры по вольной борьбе на Северный полюс
12 июня 2017, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Массовую драку 12 июня устроили болельшики на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии в Назрани. Болельщиков возмутило судейство, и они выскочили на ковер. Их разнимали сотрудники службы безопасности и волонтеры. Турнир был приостановлен.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили из-за агрессивного поведения болельщиков пригрозил перенести все соревнования по борьбе на Северный полюс.
"Мы знаем сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение это единственный вариант решать вопросы, значит мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе", — заявил глава ФСБР.
Михаил Мамиашвили извинился за поведение зрителей. Он призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.
Драка произошла во время боя Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан).
Выскажитесь и проголосуйте