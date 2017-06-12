Новый тренер «Зенита» Роберто Манчини встретится с журналистами и болельщиками

В Петербурге 13 июня пройдет встреча с новым тренером «Зенита» Роберто Манчини. Впервые в истории клуба на мероприятие пригласят не только журналистов, но и болельщиков. Счастливчиков выберут из общей базы покупавших абонементы на стадион «Петровский» начиная с 2008 года.

Роберто Манчини отправится в «Ленинград Центр» прямо из аэропорта. Присутствовать на встрече с тренером сине-бело-голубых смогут 350 человек, которые без перерывов покупали абонементы на футбольные матчи в последние девять лет, сообщается на сайте ФК.

Для гостей обещают организовать развлекательную программу и розыгрыш призов от футбольного клуба.