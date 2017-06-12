Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пострадал за победу команды. Хоккеист случайно разбил нос во время празднования победы «пингвинов» в финале Кубка Стэнли.

Кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, и тот ударился носом о шлем другого игрока. «Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем. Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» выиграл второй раз подряд и пятый в своей истории Кубок Стэнли, одолев в гостях «Нэшвилл» со счетом 2:0. Сам Малкин, набравший 28 очков, стал во второй раз лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.



