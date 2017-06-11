Слуцкий рассказал о своей зарплате в «Халл Сити»

Леонид Слуцкий рассказал журналистам о своей зарплате в английском футбольном клубе «Халл Сити», главным тренером которого он стал на этой неделе.

Конкретную сумму Слуцкий не назвал, ограничившись указанием на то, что в ЦСКА он получал в четыре раза больше. При этом специалист отметил: финансовая сторона вопроса при выборе новой команды не была для него приоритетной.

Кроме того, новый наставник «Халл Сити» ответил на вопрос о том, появятся ли в британской команде другие россияне. По словам Слуцкого, которого цитирует «Спорт-Экспресс», это станет известно к началу июля, когда будет окончательно сформирован состав команды на следующий сезон.

О том, что Леонид Слуцкий продолжит свою тренерскую карьеру в Англии, «Аргументы недели» сообщили в минувшую пятницу. Задача российского специалиста – вернуть «Халл Сити» в высший эшелон английского клубного футбола.