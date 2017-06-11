Призер Олимпиады-2014 в Сочи сделал предложение руки и сердца мужчине
11 июня 2017, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Завоевавший "серебро" в парном катании на Олимпийских играх в Сочи, двукратный чемпион мира в фигурном парном катании канадец Эрик Рэдфорд сделал предложение руки и сердца испанскому фигуристу Луису Фенеро.
Луис Фенеро ответил "да". Фото помолвки опубликовано в соцсети instagram.com. "Во время полета над горами я ощущал чувство свободы и радости, и я испытываю то же самое, когда думаю о жизни с Луисом. Мне хотелось бы чувствовать это вечно, поэтому я спросил его, выйдет ли он за меня, и он ответил да!" — подписал Рэдфорд фото.
Канадский фигурист Эрик Рэдфорд катается в паре с Меган Дюамель, а испанец — с партнершей Селией Робледо.
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