Турнир «Ролан Гаррос» в десятый раз выиграл Рафаэль Надаль
11 июня 2017, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Надаль в финале выиграл у швейцарца Стэна Вавринка и стал победителем этого турнира в 10 раз.
Ранее в этом сезоне Рафаэль Надаль становился десятикратным победителей на турнирах в Монте-Карло и Барселоне.
Победа на открытом грунте во Франции позволит испанцу на следующей неделе подняться на вторую строку в рейтинге АТР.
Первой ракеткой мира останется Энди Маррей, третьим останется Вавринка.
Победитель «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович переместится на четвертую строчку рейтинга.
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