Турнир «Ролан Гаррос» в десятый раз выиграл Рафаэль Надаль

Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Надаль в финале выиграл у швейцарца Стэна Вавринка и стал победителем этого турнира в 10 раз.

Ранее в этом сезоне Рафаэль Надаль становился десятикратным победителей на турнирах в Монте-Карло и Барселоне.

Победа на открытом грунте во Франции позволит испанцу на следующей неделе подняться на вторую строку в рейтинге АТР.

Первой ракеткой мира останется Энди Маррей, третьим останется Вавринка.

Победитель «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович переместится на четвертую строчку рейтинга.