Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена на основании доклада WADA

Член сборной России по биатлону Екатерина Глазырина, которая должна была сегодня принимать участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, временно отстранена от соревнований, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Поводом для отстранения стала публикация второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

IBU в целях собственного расследования в отношении биатлонистов создал специальную рабочую группу, которая пришла к выводу, что допинг-пробы Глазыриной могли содержать следы допинга и быть подделаны. Временная дисквалификация вступает в силу сегодня и продлится до момента принятия окончательного решения по вопросу отстранения спортсменки.

В сегодняшней гонке Глазырину заменит другая россиянка – Ирина Услугина. Также сборную России в гонке преследования представят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.