Российские конькобежцы выиграли первые медали на ЧМ-2017

Сборная России по конькобежному спорту начала второй соревновательный день чемпионата мира на отдельных дистанциях-2017 с завоевания двух бронзовых медалей.

Третьим на дистанции 500 м стал россиянин Руслан Мурашов с отставанием от лидера гонки, голландца Яна Смекенса, в 0,18 секунды. Вторым стал немец Ники Ихле, опередив Мурашова на 0,1 секунды.

Также «бронзу» завоевала женская команда России в гонке преследования. В составе сборной бежали Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина. Первыми к финишу пришли спортсменки из Нидерландов, а вторыми – немки.

Чемпионата мира на отдельных дистанциях стартовал в южнокорейском Канныне 9 февраля, последние старты пройдут в субботу 12 февраля.