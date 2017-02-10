СМИ: 13 английских футболистов уличили в употреблении наркотиков
10 февраля 2017, 15:06 [ «АН-онлайн» ]
Тест на наркотики, проведенный среди английских футболистов, дали тринадцать положительных результатов.
Футбольная ассоциация Англии пока не называет имен спортсменов, в чьей крови были обнаружены наркотические препараты, чтобы сохранить конфиденциальность в течение процесса их реабилитации. Daily Mail уточняет, что речь идет о проверке футболистов с 2012 года. По данным издания, количество проб, которые дали положительный результат на содержание наркотиков, в настоящий момент составляет около 0,17 процента от общего числа.
Всего же за год планируется провести около пяти тысяч тестов. В нынешнем сезоне пока сделано три тысячи проб.
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