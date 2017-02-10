Влодарчик и Гевор побьются за право провести титульный поединок против Гассиева

Польский боксёр Кшиштоф Влодарчик встретится с немцем Ноэлем Гевором в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии IBF. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Победитель поединка получит право провести чемпионский бой против действующего обладателя пояса – россиянина Мурата Гассиева.

Напомним, что Гассиев завоевал титул IBF в декабре 2016 года, победив раздельным решением судей своего соотечественника Дениса Лебедева.

На счету 35-летнего Влодарчика 52 победы (37 нокаутом), три поражения и одна ничья. Одно из поражений поляку нанёс россиянин Григорий Дрозд в сентябре 2014 года – тогда Дрозд отнял у Влодарчика чемпионский титул WBC.

Гевор в своей профессиональной карьере одержал 22 победы (10 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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