Влодарчик и Гевор побьются за право провести титульный поединок против Гассиева
10 февраля 2017, 12:40 [ «АН-онлайн» ]
Польский боксёр Кшиштоф Влодарчик встретится с немцем Ноэлем Гевором в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии IBF. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Победитель поединка получит право провести чемпионский бой против действующего обладателя пояса – россиянина Мурата Гассиева.
Напомним, что Гассиев завоевал титул IBF в декабре 2016 года, победив раздельным решением судей своего соотечественника Дениса Лебедева.
На счету 35-летнего Влодарчика 52 победы (37 нокаутом), три поражения и одна ничья. Одно из поражений поляку нанёс россиянин Григорий Дрозд в сентябре 2014 года – тогда Дрозд отнял у Влодарчика чемпионский титул WBC.
Гевор в своей профессиональной карьере одержал 22 победы (10 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
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