Футбольная сборная России проведёт товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром 24 марта

Российские футболисты 24 марта в Краснодаре сыграют со сборной Кот-д’Ивуара в товарищеском матче, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что сборная России не участвует в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года, так как получила прямую путёвку в финальную стадию на правах хозяйки чемпионата. Таким образом, российские футболисты вынуждены проводить товарищеские матчи для подготовки к чемпионату мира, а также к Кубку конфедераций, который пройдёт в России этим летом.

Помимо матча с Кот-д’Ивуаром россияне 28 марта проведут встречу со сборной Бельгии. Это будет первый футбольный матч на реконструированном после Олимпиады 2014 года сочинском стадионе «Фишт».

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что перед Кубком конфедераций сборная России также может встретиться в товарищеском матче с командой Аргентины.

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