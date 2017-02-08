Экс-главный тренер «Локомотива» Черевченко возглавил клуб «Балтика»

Футбольный тренер Игорь Черевченко назначен на должность наставника калининградской «Балтики» до конца нынешнего сезона, передаёт ТАСС со ссылкой на генерального директора команды Тимура Лепсаи.

Напомним, что ранее в СМИ также появилась информация о том, что бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов, работавший вместе с Черевченко, также может перейти на работу в «Балтику».

Черевченко начал тренерскую карьеру в московском «Локомотиве» в 2008 году и проработал в качестве помощника нескольких главных тренеров команды. После ухода с должности наставника «Локомотива» черногорского специалиста Миодрага Божевича в мае 2015 года Черевченко стал исполняющим обязанности главного тренера и в этом статусе привёл команду к победе в Кубке России сезона-2014/15. В следующем сезоне Черевченко избавился от приставки «и.о.», команда при нём закончила сезон на 6-м месте в турнирной таблице. В августе 2016 года Черевченко попросил отставки.

Футбольный клуб «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сейчас в турнирной таблице ФНЛ команда занимает предпоследнее место и рискует по итогам сезона потерять прописку во второй по престижности лиге чемпионата России.

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