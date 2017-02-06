Поветкин дал совет Пашпорину перед боем против Петросяна

Российский профессиональный боксёр-супертяжеловес Александр Поветкин дал совет чемпиону мира по кикбоксингу россиянину Артёму Пашпорину перед боем против представителя Италии Джорджио Петросяном.

«Джорджио Петросян – это легенда кикбоксинга, но Артёму я советую не думать об этом и постараться показать все, на что он способен, – сказал Поветкин, который также имеет успешный опыт выступления в турнирах по кикбоксингу. – Побеждает тот, кто усерднее тренируется, кто все отдаёт для победы и никогда не сдаётся».

Поединок Пашпорин – Петросян станет главным событием турнира W5 Grand Prix Kitek 2017, который пройдёт 18 февраля в Москве. В андеркарте вечера единоборств также пройдут бои с участием Владислава Туйнова, Станислава Казанцева, а также многократной призёрки и чемпионки мира среди любителей Натальи Дьячковой.