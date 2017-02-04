Лидер биатлонной гонки на Универсиаде перепутала стрельбу лежа со стойкой ВИДЕО
4 февраля 2017, 14:58 [ «АН-онлайн» ]
Курьезный случай произошел в ходе соревнований по биатлону, состоявшихся в рамках Универсиады-2017 в Алма-Ате.
Представляющая Казахстан спортсменка Галина Вишневская в гонке преследования перепутала огневые рубежи и принялась закрывать мишени стоя, вместо того, чтобы стрелять из положения лежа. Естественно, ни одну из пяти целей ей поразить не удалось.
Гонка транслировалась в прямом эфире российского телевидения. «Галя, ну что такое? – удивился работавший на состязаниях комментатор Дмитрий Губерниев. - Вишневская ставит крест на своих амбициях».
Тележурналист оказался прав. Биатлонистка, до своей нелепой ошибки шедшая на первом месте с большим отрывом, была дисквалифицирована судьями.
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