Курьезный случай произошел в ходе соревнований по биатлону, состоявшихся в рамках Универсиады-2017 в Алма-Ате.

Представляющая Казахстан спортсменка Галина Вишневская в гонке преследования перепутала огневые рубежи и принялась закрывать мишени стоя, вместо того, чтобы стрелять из положения лежа. Естественно, ни одну из пяти целей ей поразить не удалось.

Гонка транслировалась в прямом эфире российского телевидения. «Галя, ну что такое? – удивился работавший на состязаниях комментатор Дмитрий Губерниев. - Вишневская ставит крест на своих амбициях».

Тележурналист оказался прав. Биатлонистка, до своей нелепой ошибки шедшая на первом месте с большим отрывом, была дисквалифицирована судьями.

Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня