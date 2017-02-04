Роналду пришел на день рождения своей невесты в бусах

Криштиану Роналду надел бусы от Chanel на день рождения своей невесты.

Португальский футболист был замечен в таком виде на выходе из ресторана в Мадриде, где он проводил время в компании своей возлюбленной Джорждины Родригес. В этот день она отмечала свой 23-й день рождения.

О том, что Роналду и Родригес планируют пожениться, стало известно в конце января. На заключении брака, который должен быть оформлен летом 2018 года, настаивает мать форварда мадридского «Реала».

Вместе с тем, в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что Криштиану Роналду является геем. С новой силой эти слухи стали распространяться после того, как в ходе конфликта на футбольном поле спортсмен назвал себя богатым гомосексуалистом.