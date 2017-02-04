В сеть попала компрометирующая переписка Дэвида Бэкхема

В сеть на днях попала компрометирующая переписка британского футболиста Дэвида Бэкхема.

Хакеры опубликовали весьма эмоциональную беседу спортсмена с неким человеком насчет получения рыцарского титула. Как сообщает издание Daily Mail, из переписки следует, что Бэкхем жертвовал крупные суммы на благотворительность только для того, чтобы удостоиться звания. Более того, якобы футболист нецензурно высказался в адрес лордов, которые приняли решение не жаловать ему столь желанный титул.