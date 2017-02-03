Контрольный матч на сборах в Испании питерский клуб «Зенит» проиграл клубу "Спарта" (Чехия) «всухую», со счетом 0:2. У питерцев дебютировал их новичок, экс-защитник "Челси" (Лондон) Бранислав Иванович.

Матч прошел на поле городка Бенидорм. Серба выпустили на стадион на замену Александра Анюкова, и питерский клуб к этому моменту уже проигрывал: на 25-й минуте матча игрок чешского клуба Боржек Дочкал реализовал пенальти, пишет "РГ".

На 64-й минуте матча новобранец «Зенита» отдал удачный пас на Александра Кокорина, но вратарь "Спарты" Коубек взял мяч. В ответной атаке чехи забили еще один гол в ворота питерцев.

Следующий матч «Зенит» проведет в воскресенье с датским "Оденсе".