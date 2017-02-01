Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Знаменитый российский футболист, полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз.

В минувший вторник, 31 января, супруга спортсмена Алиса Казьмина подарила возлюбленному сына, сообщает издание Star Hit, ссылаясь на слова партнера футболиста по "Кайрату". У Аршавина уже есть два сына и одна дочь от гражданского брака с Юлией Барановской. Для Казьминой этот ребенок стал третьим.

Напомним, свадьба спортсмена и журналистки состоялась 1 сентября минувшего года. До этого пара встречалась в течение нескольких лет.