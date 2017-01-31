Российские спортсмены не стали возвращать медали по приказу МОК

Российские спортсмены, чьи результат на Олимпийских играх аннулировал Международный олимпийский комитет, не спешат расставаться с полученными медалями. Об этом рассказала руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.

На сегодняшний день сборная нашей страны лишена тринадцати медалей, которые были завоеваны на Олимпийских играх в 2008-м году, а также пяти, полученных в 2012-м году. По словам Бриллиантовой, ни один из спортсменов, лишенных наград, пока не вернул медали, сообщает lenta.ru.

Напомним, что МОК перепроверил результаты проб на допинг. По итогам исследований, комитет объявил о лишении медалей некоторых российских спортсменов.