Александр Лебзяк: Боксом должны руководить профессионалы

«Аргументы недели» в конце 2016 года, рассказывали о плачевной ситуации, которая сложилась в любительском российском боксе. Тогда наши обозреватели в рамках проекта «Аргументы спорта»/«Спорт-эксперт» побеседовали с Эдуардом Хусаиновым, который стоял во главе Федерации бокса России (ФБР) с 2000 по 2007 год. Именно тогда отечественные мастера кожаной перчатки добивались наибольших успехов.

Собеседник в той беседе чётко расставил все акценты, объяснив почему сложилась такая ситуация, и выразил желание вернуться в свой любимый вид спорта, чтобы вернуть ему былые славу и величие. Тем более, что 1 февраля состоятся выборы главы ФБР. Мы встретились с олимпийским чемпионом, чемпионом мира, главным тренером сборной России по боксу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александром Лебзяком и задали ему вопросы на тему выборов и вообще о сложившейся ситуации в боксе.

Безразличие и равнодушие

- Я читал ваше интервью с Эдуардом Ришатовичем, - сразу напористо, как в свое время на ринге, начал Лебзяк, - Хочу сказать, что согласен с ним практически по всем пунктам. Тем более, что под его руководством я выступал ещё и как спортсмен на своей последней Олимпиаде-2000, которую мне удалось выиграть, и работал тренером национальной сборной. Так вот, потом, после 5-летнего перерыва, я вернулся на эту должность и могу сказать, что всё стало гораздо хуже.

- Вы говорите о результатах?

- Не только. Самое главное отношение со стороны руководства. Которого сейчас просто нет. Никакого. Я даже не могу сказать, что оно плохое. Его просто нет. Вдумайтесь, никто, подчёркиваю, никто из руководителей ФБР не был на Олимпиаде! На самом статусном, самом важном турнире! Это как понимать? И такое, прямо скажем, наплевательское, равнодушное отношение передалось и боксёрам.

- В чем это выражалось?

- В том же самом равнодушии. Посмотрите, как на трибунах все вместе сидели и переживали ребята и тренеры из Казахстана, Узбекистана. Как поддерживали своих американцы, ирландцы! У нас раньше так тоже было. Все ребята приходили на бои, переживал, болели, поддерживали перед боем, после него. Теперь же такого, особенно в первой половине боксёрского турнира, не было. Наш боксёр выступает, а на трибунах практического никого из своих коллег. Кто-то кушать пошёл, кто- то просто не пришёл, кто-то тренировался. Неужели нельзя было сдвинуть тренировку на 20 минут?





От слов про «туристов» не отказываюсь

- Именно тогда вы и сделали жёсткое заявление о том, что в российской сборной много «туристов» и заявили, что уйдёте из сборной. Не отказываетесь теперь от своих слов?

- Ни в коем случае! Могу теперь рассказать, что на самом деле и я, и тренерский штаб написали заявление об уходе до олимпийского турнира. Когда увидел состав сборной, который федерация в обход тренерского штаба утвердила в Министерстве спорта. Я тогда открыто выступил против ряда кандидатур. Мы встретились с Виталием Леонтьевичем Мутко, который спросил: «Саша, что можно сейчас сделать»? Я ответил, что сейчас уже ничего. Поздно. Тогда он сказал: «Поезжай на Олимпиаду. Разберёмся после Игр, а сейчас нельзя команду оставлять без тренерского штаба».

- Помнится после ваших слов о «туристах» и пассажирах, ситуация, как показалось со стороны, изменилась в лучшую сторону. И результаты пошли.

- По крайней мере, ребята стали приходить бои смотреть. Хоть как-то переживать стали. Да и те, кто ещё тогда не вылетел, старались уже доказать, что они «не туристы».

- Но вообще ситуация, конечно, как минимум странная, когда руководители федерации не приезжают на Олимпийские игры…

- Они почти никуда не приезжают, бросают боксёров просто на произвол судьбы. Поэтому Хусаинов и хочет вернуться, поскольку он и его команда присутствовала даже на детских турнирах. Охватывались даже такие далекие регионы, как Камчатка. Просто в бокс должны вернуться профессионалы. Особенно в руководство. Тем более, что Эдуарда Ришатовича поддерживают регионы, его знают за рубежом, он сам был очень хорошим боксером, мастером спорта международного класса.

Вот посмотрите, у нас в Санкт-Петербурге прошло первенство мира среди молодёжи. Да, организаторы провели его прекрасно. Туда приехал президент Международной федерации бокса (АИБА), другие ведущие руководители, специалисты мирового любительского бокса. И что? Нынешние руководители ФБР побыли там всего полтора дня и уехали! На таких турнирах решается много вопросов, проходят разные встречи, а хозяева турнира уезжают. Когда президентом ФБР был Хусаинов, такого просто представить было нельзя. Ездили не по одному-два человека, а сразу человек по 10-15, а то иногда было и по 20. Поэтому он и должности занимал высокие. Руководил Европейской ассоциацией бокса (ЕАБА) и был первым вице-президентом Международной федерации (АИБА). И интересы российских боксёров всегда отстаивались на самом высоком уровне.

Теперь же мы не берём ни одного золота на домашнем турнире, хотя, как минимум, двоих наших ребят засудили. Раньше, сразу собирались заседания судейских комиссий, все пересматривали бои и, в случае чего, арбитров наказывали. Поэтому случаев откровенного засуживания было очень мало. А сейчас?

- Кстати, сейчас пошли разговоры о том, что должность президента ФБР хотят вообще упразднить.

- Да, оппоненты, из числа нынешних руководителей хотят это сделать. А вместо этого ввести должность генерального секретаря, который к тому же будет назначаться. Но ведь тогда сломается вся система управления, которая отлажена годами. Нужно людей менять, а не систему. Она прекрасно работала, когда федерацией руководили знающие люди. Кстати, те же профессионалы в недоумении. Один из моих друзей, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что этого делать нельзя, и выразил нам свою поддержку.





Кому подняли перчатку – тот и победил

- Вы говорите о том, что раньше боксёров засуживали меньше, чем теперь. Но бокс достаточно субъективный вид спорта. И если ты не побеждаешь нокаутом или ввиду явного преимущества, то трудно определить победителя. Например, некоторые специалисты, в том числе и российские, говорят, что чемпион Евгений Тищенко свой финальный бой не выиграл, а Миша Алоян, наоборот, не проиграл.

- Лично я считаю, что и Тищенко, и Алоян так до конца и не показали свой потенциал. Я приверженец старой, классической школы любительского бокса. Исходя из этого, считаю, что Женя Тищенко выиграл. Если же брать критерии профессионального бокса, то победу можно было бы присудить и его сопернику – казахстанцу.

А Миша Алоян, очень поздно в финале «включился». Но это же финал олимпийского турнира! Бой за золотую медаль! Должен выложиться до конца, чтобы ничего не осталось, чтобы уползти с ринга. Здесь этого не произошло. И вообще я на всю жизнь запомнил слова тренера, по поводу победителя и судейства.

- Какие?

- Кому перчатку подняли, тот и победил! Всё! А сказаны эти слова были, когда я проиграл в одном из финалов и посчитал, что меня засудили. Так что надо биться так, чтобы твою перчатку подняли.

- Вы один из немногих боксеров, которые завоевали титулы чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр. Какой из них дался тяжелее всего?

- Понятно, что они все были нелёгкими. Но, всё-таки выделю титул чемпиона мира. Долго не мог его выиграть. В 1991 году в финале обидно проиграл итальянцу.

- По делу?

- Тогда изменили правила, лёгкой тычок приравнивался к сильному акцентированному удару. Тогда я тоже поздно «включился». Весь третий раунд бил соперника, он едва на ногах стоял, но счёт по очкам был 17:22. Не в мою пользу. Но в 1997 году уже выиграл чемпионское звание. А в 2000 году и Олимпиаду. Хочу, чтобы и сейчас таких ребят было много.





Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня