Павлюченкова обыграла Кузнецову в четвёртом круге Australian Open-2017

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова со счётом 6:3, 6:3 обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В следующем раунде россиянке предстоит встретиться с американкой Винус Уильямс – сестрой второй ракетки мира Серены Уильямс.

Лидер рейтинга WTA немка Ангелика Кербер в матче четвёртого раунда сенсационно проиграла американке Коко Вандевеге. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Вандевеге, которая на старте турнира даже не попала в число «сеянных».

В мужском турнире Australian Open-2017 вслед за первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем из турнира вылетел и занимающий первую строчку в рейтинге ATP британец Энди Маррей. В матче четвёртого круга Маррей в четырёх сетах со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6 уступил представителю Германии Мише Звереву, который в четвертьфинале теперь сыграет против швейцарца Роджера Федерера.

В женском парном разряде россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в четвертый круг, обыграв со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 пару Виктории Голубич из Швейцарии и Кристины Плишковой из Чехии.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проходит в Сиднее и является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, общий призовой фонд Australian Open в этом году составляет $37,5 млн.