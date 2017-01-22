Российские гандболисты проиграли словенцам и покидают чемпионат мира

Мужская сборная России по гандболу в 1/8 финала чемпионата мира 2017 года во Франции проиграла словенцам со счётом 26:32 и покинула турнир.

Соперник Словении по четвертьфинальному матчу определится в игре Германия – Катар. Помимо словенцев выход в следующий раунд уже обеспечили себе Франция, Испания и Норвегия.

Напомним, что россияне по итогам группового этапа заняли третье место в своей группе. Перед встречей со словенцами наша команда потеряла из-за травм двух своих лидеров – Сергея Горобока и Павла Атьмана.

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