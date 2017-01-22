Биатлонист Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль на Кубке мира

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Италии российский спортсмен Антон Шипулин стал третьим. Победил в гонке Йоханнес Бе из Норвегии, а серебряная медаль досталась французу Кентену Фийону Майе.

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит сегодня в городе Антерсельве (Италия). В гонке не обошлось без неожиданности: лидер турнира и всего сезона Мартен Фуркад (Франция) прибыл к финишной черте только пятым, сообщает ТАСС.

Антон Шипулин преодолел 15 километров за 37 минут и 26 секунд, а победителю гонки понадобилось на это37 минут и 0,4 секунды. Вдобавок, Антон промахнулся на одном из четырех огневых рубежей.

Неважное время показали и российские биатлонисты Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев, - соответственно тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места в гонке. Ранее Антон Шипулин впервые в своей спортивной карьере стал первым в индивидуальной гонке, а российская мужская сборная взяла «бронзу» в эстафете.