Олимпийский комитет Германии предлагает отстранить россиян от всех Олимпиад

По мнению германского чиновника Олимпийского комитета, российских спортсменов следует отстранить от зимних ОИ-2018 в Южной Корее и от летней Олимпиады 2020 года в Японии, если обвинения ВАДА подтвердятся.

России существует госпрограмм по Если после расследования выяснится, что всуществует госпрограмм по допингу , то спортсменов нашей страны следует отстранить от ближайших Олимпиад, передают РИА Новости.

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн заявил, что если страна и ее национальный Олимпийский комитет допускают нарушения устава и требований МОК, то спортсмены этой страны не должны участвовать в Олимпиадах.