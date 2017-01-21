Астрономические деньги (для такого юного игрока) заплатит футбольный клуб Великобритании Manchester Сity за тринадцатилетнего защитника из клуба Southend United (графствво Эссекс) Финли Бёрнса.

Защитника Финли Бёрнса приобрели за 175 тысяч британских фунтов (более 216 тысяч долларов), передает RT.

Английские СМИ сообщают, что подобных сумм за тринадцатилетних футболистов никто еще не платил. При этом в клубе Manchester заявили, что если подросток хорошо себя проявит, то клуб-продавец получит еще 75 тысяч фунтов дополнительно.

Надо сказать, что настолько юных игроков, как Финли, покупают довольно редко, это невыгодно. А в случае с Финли за игрока боролись несколько клубов: Manchester, Liverpool, Chelsea и Arsenal.