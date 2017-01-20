Габдуллин обсудил с Евкуровым будущее ММА в Ингушетии

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым обсудил вопросы развития смешанных единоборств в республике.

«На сегодняшний день в Ингушетии ММА, как вид спорта, очень динамично развивается, много перспективных ребят занимается смешанными боевыми единоборствами, – отметил Габдуллин. – Имена ингушских спортсменов мы слышим все чаще в числе победителей различных соревнований».

Во время встречи подняли вопрос необходимости создания условий для развития ММА в регионе. Среди этих условий подготовка собственных специалистов в ММА, в особенности тренеров и судей.

Также Габдуллин и Евкуров обсудили возможность проведения в республике одного из основных отечественных турниров по смешанным единоборствам – Суперкубка России 2017 года, а также первенства России 2018 года.

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