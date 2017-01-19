Представлена эмблема Санкт-Петербурга как города-организатора Евро-2020

В Санкт-Петербурге прошла презентация эмблемы города в качества одного из организаторов матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Это 60-я годовщина чемпионатов Европы, и это будет особый турнир. Матчи пройдут по всей Европе – от Севера до Юга и от Запада до Востока», – отметил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, принимавший участие в мероприятии.

Напомним, что по решению исполкома УЕФА Евро-2020 пройдёт в 13 городах в 12 странах. Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге примет матчи группового этапа и один из четвертьфиналов.

Также матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Амстердаме, Бильбао, Брюсселе, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине и Копенгагене. Полуфиналы и финал турнира состоятся на стадионе «Уэмбли» в столице Великобритании.

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