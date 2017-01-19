«Зенит» вошёл в топ-17 футбольных клубов мира с наибольшим доходом

Российский «Зенит» занял 17-е место в мире среди футбольных клубов с наибольшим доходом по итогам сезона-2015/16, рейтинг приводит аудиторская компания Deloitte.

По данным компании, в минувшем сезоне «Зенит» смог заработать €196,5 млн, что на €28,7 млн больше дохода в сезоне-2014/15. 74% (€145,8 млн) от этой суммы приходится на доходы от коммерческой деятельности, 21% (€40,4 млн) – продажи прав на телетрансляции, а на реализованных билетах клуб заработал €10,3 млн (5%).

Лидирует в рейтинге английский «Манчестер Юнайтед» (€689 млн), который стал первым за последние 11 лет клубом, сместившим с первой строчки испанский «Реал» (€620,1 млн). «Королевский клуб» в этот раз пропустил вперёд и своего главного соперника по испанской Примере – «Барселону» (€620,2 млн). Также в топ-5 попали немецкая «Бавария» (€592 млн) и английский «Манчестер Сити» (€524,9 млн).

Читайте также:

Алонсо завершит карьеру футболиста этим летом

Форвард «Милана» Адриано стал игроком «Спартака»