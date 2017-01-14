Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года под вопросом. Как всегда воду баламутит Всемирное антидопинговое агентство, которое находит все новые «нарушения» и выдвигает новые претензии.

ЧМ-2018 по футболу может пройти не в России, а в другой стране, если иностранные сборные объявят России бойкот, как это уже было проделано с чемпионатами по скелетону и биатлону, пишет «Комсомольская правда».

МОК Ричард Паунд считает, что ФИФА найдет консенсус и России, но исключать другой сценарий нельзя. Антидопинговый скандал может снова сыграть не в пользу российского спорта, поэтому наверняка ничего предположить нельзя. ЧленРичард Паунд считает, чтонайдет консенсус и ЧМ-2018 состоится в, но исключать другой сценарий нельзя.может снова сыграть не в пользу российского спорта, поэтому наверняка ничего предположить нельзя.

Дело в том, что лишение страны права проводить международные соревнования в случае допингового скандала с ее спортсменами - основное требование WADA, и это работает не только в отношении к России.