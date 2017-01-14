Этап мирового турнира по синхронному плаванию пройдет в России

Сегодня стало известно о решении Международной федерации плавания о проведении этапа мирового турнира в России. Пока не известен конкретный российский город, который примет международные соревнования.

На фоне допингового скандала вокруг российских спортсменов, активно раздуваемого на Западе и агентством WADA, международный турнир в России – это большой прорыв к реабилитации отечественного спорта, сообщает «Р-спорт».

В календаре FINA (международная организация плавания) указано, что один из этапов мирового турнира пройдет в России. Город , которому предстоит принять мировые соревнования, пока не известен, но российский этап последует после испанского, который завершится 28 мая 2017 года. Стартует турнир в Париже 10 марта.