Чемпионат Европы по шорт-треку завершится в Турине 15 января, а сегодня стали известны лидеры полуторакилометрового забега. Отличились на турнире в Турине (непроизвольный каламбур) российские спортсмены.

Конькобежец из России Семен Елистратов потратил на дистанцию полтора километра всего 2 минуты и 20,608 секунды, - «золотое» время! Вторую ступень пьедестала почета занял Лю Шаоанг (Венгрия), преодолев ту же дистанцию за 2 минуты и 20,808 секунд.

Примечательно, что среди дам тоже отличилась спортсменка из России, Софья Просвирнова, - она взяла «серебро», преодолев полтора километра за 2 минуты и 29,134 секунды, уступив итальянке Арианне Фонтана, что завоевала «золото», менее четверти секунды.