Россиянин Карякин – победитель ралли «Дакар» в классе квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин выиграл ралли-марафон «Дакар» в зачёте квадроциклов.

25-летний Карякин, выступающий на квадроцикле Yamaha, на последнем этапе марафона пришёл к финишу восьмым, однако, сохранил лидирующую позицию в общем зачёте. Второе место в генеральной квалификации занял чилиец Игнасио Касале, а третье - аргентинец Пабло Себастьян Копетти. Оба пилота также соревнуются на квадроциклах Yamaha.

Напомним, что ралли-марафон «Дакар» в зачёте квадроциклов проводится с 2009 года. Карякин принимает участие в соревнованиях с 2014 года и является единственным представителем России в этом классе.

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