Череда из трех поражений подряд прервана армейцами, игру с «Миланом» российские баскетболисты завершил с разгромным счетом 101:64. Игра прошла в Москве: можно сказать, что ЦСКА помогли родные стены.

Домашний матч Евролиги российские армейцы выиграли и клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, одержав в 17 играх тринадцать побед, сообщает ТАСС. Надо отметить, что БК «Милан», напротив, считается аутсайдером Евролиги со своей 16 позицией.

В матче особо отличился разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, - игрок принес своей команде 22 очка. Российские баскетболисты вели игру с самого начала, уже в первой четверти набрав 27 очков, «разрешив» соперникам заработать лишь девять.

ЦСКА предстоит сразиться 19 января в домашнем матче с германским "Бамбергом", а "Милану" в тот же день дома предстоит матч с турецким "Галатасараем".