«Зенит» подписал хавбека «Крыльев Советов» Молло и защитника «Волгаря» Зуйкова

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» приобрёл полузащитника самарских «Крыльев Советов» Йоана Молло и защитника астраханского «Волгаря» Сергея Зуйкова, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

27-летний француз Молло, который выступал за самарский клуб с 2015 года, подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года. На такой же срок рассчитано соглашение с Зуйковым. в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 23-летний защитник в 19 матчах за «Волгарь» забил пять голов.

В нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) «Зенит» идёт на втором месте, отставая от лидера, московского «Спартака», на пять очков.

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