NADO настаивают на лишении РФ права на проведение соревнований и участия в них

В NADO настаивают на жестких мерах в отношении России. Национальные антидопинговые организации девятнадцати стран призывают к тому, чтобы РФ была отстранена абсолютно от всех международных спортивных соревнований, а также лишена права проводить уже запланированные турниры и получать новые.

Такие меры предлагается ввести из-за нашумевших выводов комиссии Макларена, которая пришла к выводу, что в нашей стране существует «система сокрытия допинга». NADO считают, что после установления запрет должен действовать до тех пор, пока не будет решена проблема с применением допинга, которая якобы существует в России, сообщает ria.ru.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления комиссии Макларена, категорически опровергнув какую-либо причастность российского государства к допингу.