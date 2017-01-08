Российский лыжник Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски»-2017

Россиянин Сергей Устюгов выиграл престижную лыжную многодневку «Тур де Ски» 2017 года, сохранив лидерство в общем зачёте по итогам заключительного этапа – гонки преследования в гору на 9 км, которая прошла в итальянском Валь-ди-Фьемме.

После семи этапов преимущество россиянина перед его ближайшим преследователем, норвежцем Мартином Сундбю, составило 1 минуту 2,9 секунды. Третьим в общем зачёте стал швейцарец Дарио Колонья.

Устюгов – второй россиянин, выигравший «Тур де Ски» (первую победу России принёс Александр Легков в 2013 году), и первый лыжник, которому удалось одержать победы более чем в четырёх этапах многодневки.