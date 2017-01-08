Российских скелетонистов допустили до мирового чемпионата

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила свое прежнее решение и допустила до чемпионата мира скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицину и Марию Орлову.

Глава российской Федерации бобслея Александр Зубков 8 января сообщил прессе, что россияне будут участвовать в Чемпионате мира по бобслею и скелетону в Германии, сообщает ТАСС.

С российских скелетонистов Третьякова, Никитиной, Потылициной и Орловой сняты временные отстранения от международных турниров и они готовятся выступить на европейском первенстве, а затем и на ЧМ в Винтерберге (Германия).

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что на проходящем в Германии Кубке мира наши бобслеисты взяли серебряные медали.

ЧМ по бобслею должен был пройти в Сочи, но из-за допингового сканадала был перенесен в Германию.