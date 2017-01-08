Британское антидопинговое ведомство предложило отстранить Россию от ОИ-2018

То, что происходит в российском спорте, еще невероятней, чем романы про Джеймса Бонда, и это унижает мировой спорт. Так считает глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти.

Британец заявил в интервью «Би-би-си», что Россия должна была быть отстранена и от Олимпиады в Рио, и не должна участвовать в зимних Олимпийских играх, что пройдут в городе Пхенчхан (Южная Корея) в 2018 году. При этом британский чиновник от спорта назвал «гадостью» решение МОК летом минувшего года, когда российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.