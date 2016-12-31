Путин распорядился выделить деньги на развитие в России соревнований по профмастерству

Российское агентство развития профсообществ и рабочих кадров с 2017 года станет получать государственные дотации на развитие своего движения. Первый чемпионат РФ по профессиональному спорту пройдет на Колыме.

Решение о выделении средств на развитие профессионального спорта в России правительство примет до середины апреля 2017-го, и первый национальный чемпионат по профмастерству пройдет уже в грядущем году, передает ТАСС.

Российский профессиональный спорт станет развиваться по международным стандартам Worldskills. Первый международный турнир по этой версии состоится в 2019 году в Казани.

Для продвижения идей профессионального спорта президент России Владимир Путин распорядился привлечь ПАО «Аэрофлот» и ПАО «РЖД».