Фигуристку Сотникову хотят лишить золотой олимпийской медали - СМИ

Число жертв допингового скандала в российском спорте может пополниться еще одной известной фамилией. Итальянские СМИ пишут, что не исключен вариант, при котором сочинского «золота» будет лишена фигуристка Аделина Сотникова.

По информации La Gazzetta dello Sport, Сотникова – в списке тех спортсменов, чьи допинг-пробы могли быть подменены. Такие данные содержатся во второй части доклада Ричарда Макларена, комиссия под его руководством расследует случаи употребления российскими спортсменами запрещенных веществ.

Аделина Сотникова – первая отечественная спортсменка, сумевшая выиграть золотые олимпийские медали в одиночном женском фигурном катании. На триумфальных для нее Играх 2014 года в Сочи россиянка смогла вырвать победу в упорном противостоянии с кореянкой Ким Ен А.

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