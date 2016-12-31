Расстроенный Карлсен ушел с церемонии награждения ЧМ по блицу раньше времени

Проигрыш россиянину Сергею Карякину на чемпионате мира по блицу так расстроил норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, что он досрочно покинул церемонию награждения.

О победе Карякина на престижном турнире «АН-онлайн» писали накануне. Отечественному гроссмейстеру удалось опередить своего принципиального соперника Карлсена благодаря победе в личной встрече. Раздосадованный норвежец не смог сдержать своих эмоций на церемонии награждения. Как пишут журналисты, присутствовавшие на торжественном мероприятии, шахматист махнул рукой и ушел, не дождавшись окончания вручения наград.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира по классическим шахматам. В ноябре в ходе упорного поединка, состоявшегося в Соединенных Штатах, он сумел отстоять свой титул в борьбе с Сергеем Карякиным.