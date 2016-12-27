Проба боксера Поветкина на допинг оказалась отрицательной

В Екатеринбурге собрались ведущие представители мира бокса для того, чтобы обнародовать результаты допинг-контроля боксера Поветкина, который был вынужден отказаться от боя за звание временного чемпиона в тяжелом весе. Последний анализ на допинг оказался отрицательным.

Как рассказали на пресс-конференции, до 6 декабря все три пробы, взятые в разные дни, были отрицательными. А вот проба от 6 декабря, о которой было сообщено прямо в день боя, содержала в себе следы запрещенного препарата – у Поветкина был обнаружен допинг количеством 0,00000000001. Состязания были вынуждены отменить. Однако последняя проба оказалась отрицательной. Подробности об этом есть на видео с пресс-конференции:





Не исключено, что уже в ближайшее время может состояться матч-реванш меду Стиверном и Поветкиным. В свою очередь Русская медная компания обещает уже в следующем году множество захватывающих боев, первый из которых состоится уже в феврале 2017 года.