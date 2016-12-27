Микки Рурк хочет дать в морду на Урале

64-летний голливудский актёр Микки Рурк, вернувшийся два года назад в профессиональный бокс, мечтает выступить в глубинке России. Бой может состояться уже в феврале или марте наступающего года.

Информация об этом поступила в СМИ от менеджера знаменитости Вадима Корнилова. Выход на ринг планируется где-то на Урале, где в числе основных планируется поединок олимпийского чемпиона Егора Мехонцева.

Несмотря на преклонный возраст, Филипп Андре Рурк-младший (он же Микки Рурк) уже возвращался в спорт. В 1991 году он выиграл шесть из восьми боёв, а в 2014 году в Москве нокаутом победил 29-летнего боксёра Эллиота Сеймура. Впрочем, до сих пор СМИ выдвигают сомнения, что проигрыш был договорным, хоть и без ведома актёра.

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